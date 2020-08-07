07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2020 12:15
Güncelleme:07.08.2020 12:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." mesajını verdi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." mesajını verdi.

"MİLLETİMİZ KENDİSİ İÇİN ÇALIŞANLARIN YANINDA"

Öte yandan Çelik, "Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır." dedi.

"ÇİRKİN PROPOGANDALAR YOK HÜKMÜNDE"

Ömer Çelik, "İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan, siyasiler "bağımlılık bağımlısı" haline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir." sözleri ile sert bir şekilde yüklendi.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

"Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. "Millet siyaseti"mize karşı "lejyoner siyaseti" ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.

Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan, siyasiler "bağımlılık bağımlısı" haline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir."

AK Parti'den ekonomi açıklaması
AK Parti'den ekonomi açıklaması
CHP'li başkan kadın gazeteciyi dövdürdü!
CHP'li başkan kadın gazeteciyi dövdürdü!
Türkiye’ye döviz yoluyla saldırmak isteyenlere net mesaj: Türkiye’ye karşı ayak oyunu bunlar
Türkiye’ye döviz yoluyla saldırmak isteyenlere net mesaj: Türkiye’ye karşı ayak oyunu bunlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde
Bakan Çavuoşoğlu: Doğu Akdeniz'de...
Bakan Çavuoşoğlu: Doğu Akdeniz'de...
Lübnan eski Başbakanı: Türkiye ile birlikte...
Lübnan eski Başbakanı: Türkiye ile birlikte...
Türkiye, Libya ve Malta'dan flaş hamle
Türkiye, Libya ve Malta'dan flaş hamle
Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt
Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına yanıt
Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca son verilerini paylaştı! Yeni vaka sayısı....
Bakan Koca son verilerini paylaştı! Yeni vaka sayısı....
İstanbul'da DHKP-C'ye darbe!
İstanbul'da DHKP-C'ye darbe!
Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki anlaşması ne anlama geliyor?
Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki anlaşması ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster