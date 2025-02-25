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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: CHP’de bir yönetim sorunu var!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: CHP'de bir yönetim sorunu var!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 18:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında, "Cumhurbaşkanımız muhalefeti dönüştürmekten bahsediyordu, bunu da muhalefeti dizayn etmek gibi lanse ettiler. Yassı ada zihniyetini temsil eden bu siyasi parti gerçekleştirilen büyük dönüşümlerin sonunda, demokratik süreçlere saygı göstermeyi öğrenmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu büyük demokrasi dönüşümünde bunlar da dönüşerek geçmişte okullara girmesine izin vermedikleri kız çocuklarına kendi partilerinde yer vermeye çalışıyorlar. Bu dönüşümdür. Önceki genel başkanları hellaleşme diyordu şimdiki normalleşme diyor. Siyaseti kayıt dışı siyaset hale getirmenin depreştiği bir hal ortaya çıkıyor. Oraya çıkan dündemle ilgili olarak komutanları hedef gösteriyor isim verip not aldım diyor. CHP'ye gönül veren değerli vatandaşlarımız için bunu kayda geçirmek isterim, şundan duydum bundan duydum diyerek yorum yapıyor. Bu ciddiyetsizlik bu kapasitesizlik ve maalesef bu siyaset üretmekteki zaaf giderilemiyor. CHP bir yönetim sorunu var." ifadelerini kullandı.
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