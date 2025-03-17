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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten net Terörsüz Türkiye mesajı: Silah bırakma süreci hemen başlamalı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net "Terörsüz Türkiye" mesajı: Silah bırakma süreci hemen başlamalı

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Giriş: 17.03.2025 17:46
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye'nin Avrupa için kilit rolde olduğunu belirterek "AB yıllardır uyguladığı çifte standartla yüzleşmeli. Türkiye güvenliğe indirgenemez." dedi. Suriye'de Esad artıklarının saldırı yaptığını vurgulayan Çelik, "Suriye'de kaosu tetiklemeye çalışanlar harekete geçti. Siyasi mezhepçilik bir zehirdir. Suriye Suriyelilerindir." ifadelerini kullandı. Öte yandan "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik açıklamada bulunan Çelik, "PKK'nın silah bırakma süreci hemen başlamalı." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten net Terörsüz Türkiye mesajı: Silah bırakma süreci hemen başlamalı
Silah bırakma süreci hemen başlamalı
"Silah bırakma süreci hemen başlamalı"
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