AK Parti Sözcüsü Çelik MYK'nın ardından konuştu: Sivil anayasaya ihtiyacımız var

Başkan Erdoğan partisinin Ankara'daki merkez binasında MYK toplantısına liderlik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sistem yamalı bir bohçaya döndü. Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracak sivil anayasa şarttır" dedi. Çelik, anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili değişiklik tekliflerinin olumlu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Çelik, "İsrail güçleri bu kardeşimizi (Ayşenur Ezgi Eygi) doğrudan hedef alarak öldürmüştür. Bu emri verenlerin hepsinin cinayetten yargılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'a tepki gösteren Çelik, "Bir provokatör olan Dendias haddini aşan açıklamalar yaptı. Meis adasına giderek oradan Doğu Akdeniz'deki silahlanmayı nasıl genişleteceklerini açıklayan sözler söyledi ve Türkiye'yi hedef aldı. Sözleri Ege Denizi'nde boğulmadan bize ulaşamaz." dedi.

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