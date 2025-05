AK Parti Sözcüsü Çelik ahaber.com.tr’ye konuştu: Etnospor’un teması Aile Yılı’yla uyumlu

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali alanını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ahaber.com.tr’den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen’e özel açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik; insanlığın köklerini bilmesinin önemine vurgu yaparken; Etnospor'un bu yıl Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Aile Yılı konseptiyle uygun olduğuna dikkat çekti. Çelik ayrıca alandaki çocuk sayısının bir hayli fazla olmasının sevindirici olduğunu söylerken; "Bu onlar için büyük bir nimet." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali alanını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ahaber.com.tr'den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen'e özel açıklamalarda bulundu.

"KÖKLERİMİZDEN KOPMAMAK ÖNEMLİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen'in sorularını yanıtladı. Çelik, bu yıl 7. kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ve festival alanında Aile Yılı'na özel kurulan Aile Obası hakkında yaptığı değerlendirmede; "Tabi şimdi modern hayatın içerisinde bütün dünyanın her tarafında tartışılan konu giderek kendi köklerimizden kopmamız. Yani bizim sık sık rahmetli Cemil Meriç'e atfen söylediğimiz bir söz vardır; 'Tarihi olmayanın tarifi olmaz.' dolayısıyla köklerimizi bilemezsek geleceğimizi de doğru şekilde kurgulayamayız. Tarihimizden koptukça tarifimizi, kim olduğumuzu kaybediyoruz. Bizim açımızdan en önemli meselelerden bir tanesi insanlığın, kendi milletimizin biriktirdiği zaman içerisinde bizi biz yapan tarihimizin korunması ile ilgili. Bunun içerisinde tabi spor kültürünün yıllar içerisinde gerçekleştirdiği oluşturduğu semboller, gelenekler son derece önemli. Dolayısıyla Etnospor'un bu kadar kısa süre içerisinde bir küresel aile haline gelmiş olması, dünyanın her tarafında etkinlik göstermesi bir bakıma şunu söylüyor; 'Herkes köklerinden yola çıksın. Ama insanlık ailesinin ortak bir zemininde buluşalım.' Burada kardeş milletlerden başka halklardan bir sürü devlet ve millet temsil ediliyor. Hepsinin verdiği mesaj şu; 'Köklerimizi aldık geldik ve sizlerle buluşuyoruz.' diyor." dedi.



"ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR NİMET"

AK Parti Sözcüsü Çelik, alandaki çocuk sayısının dikkat çekici seviyede olduğunu ifade ederken şunları söyledi: "En önemli kısımlardan bir tanesi burada çocukları çok miktarda görmüş olmamız. Çünkü çocuklar için bu büyük bir nimet. Çocuklar maalesef AVM'lerde büyüyorlar. Bırakın kendi köklerini keşfetmeyi, kendi şehirlerini bile keşfetme konusunda vakitleri olmuyor. Ama burada bir sürü kurum, bir sürü etkinlik alanı oluşturmuş. Hem doğanın içerisinde doğal bir ortamın içerisinde, hem de hayvanlarla buluşuyorlar; spor faaliyetleriyle bir araya geliyorlar. Bu onlar için büyük bir nimet."

"ETNOSPOR'UN TEMASI AİLE YILI İLE UYUMLU"

AK Parti Sözcüsü Çelik ayrıca Etnospor'un bu yılki temasının Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Aile Yılı ile uyumlu olduğunu belirtirken; "Bizim de AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız 'Toplumun temeli olarak her zaman muhafazakar demokrat olarak aileyi görürüz' der. Bu seneyi de kendileri Aile Yılı ilan ettiler. Etnospor'un bu seneki teması da bununla uyumlu halde. Biz burada aslında hem bir şekilde partideki arkadaşlarımızla burayı ziyaret ediyoruz, hem de bireysel olarak yüzümüz gülüyor. Biz de kendi köklerimizle ilgili hatırlatma yapıyoruz. Muhteşem bir gösteri yapıyorlar. Gelirken başka heyetlerin yürüyüşlerini gördük. Bir de en önemlisi at ve ok. Bunlar tarih boyunca insanın en temiz ve manevi tarafının disipline edilmesini temsil eden figürler oldular. Bütün kültürlerde öyledir. Bir de Türk'ün kanadı attır derler. Onun için burada çocukların yüzünün gülmesi, gençlerin buluşması bizi çok sevindirdi. Tabi soru soranların hepsi genç hanımlar, çoğunluğu da genç hanımlar sağlamış o da ayrı bir güzellik." ifadelerini kullandı.