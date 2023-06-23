AK Parti seçmenin oy verme analizini yapacak! Erdoğan istedi kurmaylar sahada

14-28 Mayıs seçimlerinin analizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Erdoğan kurmaylarından seçmenin röntgeninin çekilmesini istedi, "Oylarını etkileyen ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tüm etkileri araştırın " dedi. Ortaya çıkan sonuçlar yerel seçimlere de bir ön hazırlık olacak.

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