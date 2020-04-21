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21.04.2020

AK Parti MYK toplantısının ardından Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, 44 ülkeye yardım gönderen Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki dış yardımlarının konuşulduğunu belirtti ve ''Türkiye kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardımı ulaştırıyor.'' dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik ayrıca, ''bayram sonrası normalleşmeyi konuşmaya başlayacağız'' ifadelerini kullandı.

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