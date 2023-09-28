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AK Parti MKYK'da değişiklik olacak mı? 4. Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de gerçekleştirilecek

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 15:23
Yerel seçimlere doğru gözler 4. Olağanüstü Kongresi’ni yapacak olan AK Parti'de. Akıllardaki soru; 75 kişilik MKYK listesinde rakamsal bir değişiklik olup olmayacağı. Yeni bilgiler var. A Haber Ankara muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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