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AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten CHP'li Soyer'e Osmanlı ve Yunanistan'a "Ege" tepkisi

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Giriş: 12.09.2022 19:20
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı (MKYK) sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik flaş açıklamalar yaptı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözlerine sert sözlerle yüklenen Çelik, "Maalesef Türkiye'de kimlik krizini tetiklemeye çalışanların kullandığı enstrümanlardan birisi Osmanlı ile Cumhuriyet'i kavga ettirmek. Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir. Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir." ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz cumartesi günü "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisine Yunan tarafının taciz ateşi açılması ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir." dedi.
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