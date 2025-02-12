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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten CHP’li vekillere Meclis kürsüsünden şaibe tepkisi: Araştırılmasını istemiyorsunuz

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden "şaibe" tepkisi: Araştırılmasını istemiyorsunuz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 20:35
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olan CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden seslendi. Gökçek, 'Delegelerle ilgili 'şaibe' var mı diye araştırılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?' ifadelerini kullandı.
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten CHP’li vekillere Meclis kürsüsünden şaibe tepkisi: Araştırılmasını istemiyorsunuz
Gökçek’ten CHP’li vekillere Meclis kürsüsünden şaibe tepkisi
Gökçek'ten CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden "şaibe" tepkisi
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