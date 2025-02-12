12 Şubat 2025, Çarşamba
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AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden "şaibe" tepkisi: Araştırılmasını istemiyorsunuz
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olan CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden seslendi. Gökçek, 'Delegelerle ilgili 'şaibe' var mı diye araştırılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?' ifadelerini kullandı.