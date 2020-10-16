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AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

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Giriş: 16.10.2020 20:29
Güncelleme:16.10.2020 20:36
AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Başkan Erdoğan Esayan'ın vefatı nedeniyle yapmış olduğu paylaşımda " Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı. Esayan'ın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.
AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
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