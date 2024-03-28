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AK Parti Kocaeli mitingi | Başkan Erdoğan: Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 17:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık" ifadelerini kullandı.
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