AK Parti Kocaeli mitingi | Başkan Erdoğan: Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN