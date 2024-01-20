AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklanıyor

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışa gireceği 74 ilin de adayını açıkladı. Gidenler oldu kalanlar oldu kimi de ilçe belediyesinden ile ve büyükşehire aday gösterildi. Sıra artık ilçelerde... AK Parti bugünden itibaren ilçelerini açıklamaya başlayacak ilk program ise İstanbul'da olacak.

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