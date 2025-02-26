AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları’ndan Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 71 yaşına girdi. Millete hizmete adanmış ömrüne sayısız imza proje ve başarı sığdıran Başkan Erdoğan için peş peşe doğum günü tebriği gelmeye devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve Gençlik Kolları Teşkilatı ise "İlle de sen" şarksı eşliğinde Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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