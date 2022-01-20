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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel son dakika açıklamaları

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Giriş: 20.01.2022 00:30
A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında Melih Altınok'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na polemik yapmakla uğraşmak yerin 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeyi tavsiye eden Kurtulmuş, Millet İttifakı'ndaki fikir ayrılıklarına da değindi. Kurtulmuş ayrıca anket sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan A Haber’e özel son dakika açıklamaları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel son dakika açıklamaları
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