AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan finansal operasyonlara sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüse karşı yakaladığı başarının birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Son günlerde yapılan ekonomik saldırılarla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Türkiye kimseye muhtaç olmaz, doğru istikamette gidiyoruz. IMF'ye mahkum olmamızı isteyenler var." ifadelerini kullandı.