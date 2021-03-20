20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya A Haber'de açıkladı: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya A Haber'de açıkladı: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2021 22:27
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. A Haber'de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul Sözleşmesi'nin şu geldiğimiz noktada yol açtığı bu ayrışma ve kutuplaşma bizi şu noktaya getirdi; İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır. Biz Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Sözleşmesi ismini verebileceğimiz yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah.''

Hilal Kaplan: Madem İstanbul Sözleşmesi koruyordu neden her yıl kadın cinayetleri arttı?
Hilal Kaplan: Madem İstanbul Sözleşmesi koruyordu neden her yıl kadın cinayetleri arttı?
''Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz''
''Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz''
İstanbul Sözleşmesi bütünüyle kadını korumadı
"İstanbul Sözleşmesi bütünüyle kadını korumadı"
Ankara-İzmir YHT hattında son durum ne?
Ankara-İzmir YHT hattında son durum ne?
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Libya diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Libya diplomasisi
Bahçeli'den Gül'e 'HDP' tepkisi: Çok üzüldüyse...
Bahçeli'den Gül'e 'HDP' tepkisi: Çok üzüldüyse...
HDP'yi kapatma davasına götüren süreçte neler yaşandı?
HDP'yi kapatma davasına götüren süreçte neler yaşandı?
Başkan Erdoğan Taksim'de!
Başkan Erdoğan Taksim'de!
Başkan Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret
Bahçeli'den HDP'li Gergeroğlu'na tepki!
Bahçeli'den HDP'li Gergeroğlu'na tepki!
Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Daha Fazla Video Göster