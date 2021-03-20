AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya A Haber'de açıkladı: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. A Haber'de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul Sözleşmesi'nin şu geldiğimiz noktada yol açtığı bu ayrışma ve kutuplaşma bizi şu noktaya getirdi; İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır. Biz Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Sözleşmesi ismini verebileceğimiz yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah.''