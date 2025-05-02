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AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize işler

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'yi tiye alan paylaşım! “Organize işler”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:58
Güncelleme:02.05.2025 23:58
AK Parti Gençlik Kolları "Organize İşler" başlığıyla bir video yayınladı. Görüntülerde eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şüphelilerinin oteldeki görüşmesi yer alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bu skandalı 'çorba' örneği ile kapatmaya çalışması "ti'ye alındı. Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken Başkan Erdoğan'ın İBB'ye yönelik operasyon üzerinden CHP'ye, "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar" dediği görüntü yer aldı. İşte detaylar...
AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize işler
AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım!
AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'yi tiye alan paylaşım!
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