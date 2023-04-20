20 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti Çukurova İlçe Binasına silahlı saldırı! Yaşananları A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... AK Parti binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Adana Çukurova ilçe binasına yapılan saldırı sonrası AK Parti'den açıklama geldi. AK Partili Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.