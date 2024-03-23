AK Parti Büyük Ankara mitingi! AK parti Genel Sekreteri: Ankara’yı AK Parti belediyeciliği ile yeniden tanıştıracağız

Yerel seçimlere artık sadece 7 gün kaldı. Ankara’da AK Parti’nin miting heyecanı yaşanıyor. A haber canlı yayınına katılan AK parti Genel Sekreteri, “Ankara’yı AK Parti belediyeciliği ile yeniden tanıştıracağız” derken AK Parti genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Şu aşamada bizim için en önemli gösterge sahadır. Biz görüyoruz ki özellikle Ankara’da seçmenimizin geçtiğimiz 5 yılın boşa harcanması yönünde önemli bir tespiti var.” dedi.

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