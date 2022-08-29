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AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı: En yakınının 2.5 katı

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Giriş: 29.08.2022 22:19
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında, ellerindeki seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Birden fazla firmaya bilimsel yöntemlerle anket yaptırdıklarını, AK Parti'nin oylarının da 36-37 bandında olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibinin 2,5 katı oy alıyor" dedi.
AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı
AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı
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