AK Parti AR-GE Başkanı oy oranını açıkladı: En yakınının 2.5 katı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında, ellerindeki seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Birden fazla firmaya bilimsel yöntemlerle anket yaptırdıklarını, AK Parti'nin oylarının da 36-37 bandında olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibinin 2,5 katı oy alıyor" dedi.