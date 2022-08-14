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Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 12:07
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 21. Yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 21 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye’nin vizyonunu çizdi. Son 21 yılda bir çok köklü değişikliğe imza atan AK Parti, istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı. İşte AK Parti’nin, başarılarla dolu 21 yılını anlatan analizimiz.
Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi
Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi
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