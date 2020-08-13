Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ VESAYETİ TASFİYE ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti sözün de kararın da milletin olduğu sandıktan çıkan iradenin iktidar olduğu bir süreci başlatmıştır. AK parti vesayeti tasfiye etmiş Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesini sağlamış ve vesayet odaklarıyla mücadele ederken de diğer taraftan kalkınma hamlesini yürütmüştür." dedi.

* Borcunu ödemek için dış borç arayan bir Türkiye vardı.

* Türkiye'nin bölgesel güç olma hedefi saldırıları artırdı

* Biz inandığımız yolda milletimizle yürümeye kararlıyız.

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "2002 sabahında o manşeti atmıştık o dinamiğin devam ettiği kanaatindeyim. Biz o zaman 'Anadolu ihtilali' demiştik. Bugün de aslında ekonomide ve dış politikada bu büyük başkaldırı ve mücadele devam ediyor." ifadelerini kullandı.