Ailesinin feryadı üzerine PKK'dan kaçan Pelda Ayhan yaşadıklarını A Haber'e anlattı

Diyarbakır'da HDP binası önünde evlatlarını bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu. A Haber o ailenin evine konuk oldu. Ailesine kavuşan Pelda Ayhan yaşadıklarını anlattı. Pelda, "HDP aracılığı ile bizi dağa kaçırdılar. Ailesine dönmek isteyen çocuk sayısı çok fazla." dedi.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi. Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

ANNE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞIYOR

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan, yaptığı açıklamada, bir ay önce eyleme katıldığını söyledi.

MÜJDEYİ BAKAN SOYLU'DAN ALDI

Bugün çadırda eylemdeyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini cep telefonundan aradığını ifade eden Ayhan, kızının örgütten kaçıp Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini belirtti.

Kızıyla bugün veya yarın buluşturulacağını dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Bakanımız bana 'Gözünüz aydın kızınız teslim olmuş.' dedi. Allah ondan razı olsun. Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Allah devlete zeval vermesin."

Eyleme katılan diğer annelerin de çocuklarına kavuşacağına inandığını dile getiren Ayhan, "Allah bu annelere evlat acısı göstermesin. İnşallah diğer aileler de yakında çocuklarına kavuşur." dedi.





