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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu! İsrailli bakan kürsüye gelince salonu terk etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 15:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68. Oturumu'nda söz sırası İsrailli bakana geldiği esnada salonu terk etti. Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini net bir şekilde gösterdi.
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