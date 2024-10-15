15 Ekim 2024, Salı
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“Aile Rehberi Sistemi” nasıl işleyecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere yönelik danışmanlık hizmeti konusunda "Aile Rehberi Sistemi' adlı yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor. Her ailenin bir "Aile Rehberi"nin olacağı bu model ile aile içi istismar ve çatışmaların önlenmesi amaçlanıyor.