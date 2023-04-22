22 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aile odaklı hangi projeler hayata geçirildi? Aile koruma kalkanı programında neler var?
AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında, ailenin korunmasına yönelik kararlı adımlar atıldı. Birçok proje hayata geçirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın da güçlü aile yapısı içerisinde yetişmiş donanımlı nesillerle inşa edileceği mesajını verdi. Peki bu kapsamda neler yapılacak? İşte tüm detaylar…