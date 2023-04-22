Aile odaklı hangi projeler hayata geçirildi? Aile koruma kalkanı programında neler var?

AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında, ailenin korunmasına yönelik kararlı adımlar atıldı. Birçok proje hayata geçirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın da güçlü aile yapısı içerisinde yetişmiş donanımlı nesillerle inşa edileceği mesajını verdi. Peki bu kapsamda neler yapılacak? İşte tüm detaylar…

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