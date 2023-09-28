Aile Gençlik Bankası kurulunca ev kadınları nasıl emekli olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Aile Gençlik Bankası’nın kurulma aşmasına geldiğini sinyali verdi. Peki Aile Gençlik Bankası kurulunca ev hanımları nasıl emekli olacak? Merak edilen sorunun cevabını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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