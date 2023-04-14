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Aile Destek Sistemi’nin detayları! Vatandaşlık maaşıyla milyonlar nefes alacak

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 10:42
Türkiye yeni döneme projeler, yatırımlar ve müjdelerle giriyor. Yeni evleneceklere, ev hanımlarına, çalışan annelere müjdeler verildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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