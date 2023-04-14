Aile Destek Sistemi’nin detayları! Vatandaşlık maaşıyla milyonlar nefes alacak

Türkiye yeni döneme projeler, yatırımlar ve müjdelerle giriyor. Yeni evleneceklere, ev hanımlarına, çalışan annelere müjdeler verildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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