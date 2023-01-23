23 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aile avukatlığı nasıl olacak? Yargıda iş yükü nasıl hafifleyecek?
Türkiye yüzyılı kapsamında yargıda yeni düzenlemeler yapılacak. Onlardan biri de aile avukatlığı uygulaması. Aile hekimi uygulaması gibi her ailenin bir avukatı olacak. Aileler hukuki konuda avukattan yardım alacak, ücreti devletten olacak. Vatandaş hukuksal sorunlarda aile avukatından yardım alacak. Uygulamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Aslı Bilger’in konuğu olan avukat Yasemin Bal değerlendirdi.