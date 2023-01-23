Aile avukatlığı nasıl olacak? Yargıda iş yükü nasıl hafifleyecek?

Türkiye yüzyılı kapsamında yargıda yeni düzenlemeler yapılacak. Onlardan biri de aile avukatlığı uygulaması. Aile hekimi uygulaması gibi her ailenin bir avukatı olacak. Aileler hukuki konuda avukattan yardım alacak, ücreti devletten olacak. Vatandaş hukuksal sorunlarda aile avukatından yardım alacak. Uygulamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Aslı Bilger’in konuğu olan avukat Yasemin Bal değerlendirdi.

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