28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AİHM'in Demirtaş kararını Bekir Bozdağ A Haber'de değerlendirdi! Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?

AİHM'in Demirtaş kararını Bekir Bozdağ A Haber'de değerlendirdi! Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2020 17:13
Güncelleme:28.12.2020 17:23
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasının hak ihlali olduğu kararını vermişti. A Haber'e konuk olan eski Adalet Bakanı Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, bu kararı değerlendirdi. İşte haberin detayları...

Eski Adalet Bakanı Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN UYGULAMALARIYLA BU KARAR ÖRTÜŞÜYOR MU?

Öncelikle AİHM'in statüsüne bakmakta fayda var. Bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak AİHM kurulmakta ve görev yapmakta. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraftır. AİHM'in yetkisini tanımıştır ve bir üye de bulunmaktadır Türkiye adına.

AİHM, Anayasa Mahkemesi gibi bir temyiz mahkemesi değildir. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakları ihlal edip etmediklerini ilişkin şikayetleri iç hukuk yolları tüketildikten sonra incelemekle yetkili ve görevlidir. Bunu yapan yaparken bir temyiz mahkemesi edasıyla inceleme yapmaz. Sadece bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hükümlerin ihlal edilip edilmediğine bakar.

TÜRK MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ KALKAR MI?

Bizim hukukumuzda Ceza Mahkemesi Kanunu'muzun 311. maddesi çok açık; AİHM'in ihlal kararı iç hukukumuzda yargılamayı yenileme sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Ve taraflar bununla ilgili yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunursa yargılama yapan mahkeme dosyaya el atmak zorundadır. Ama mahkeme dosyayı el attı, hak ihlaline ilişkin AİHM kararını inceledi ve burada yargılamanın yenilenmesine yer olup olmadığına karar verme konusunda tamamen takdir yetkisine sahiptir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?
Türk mahkemesinin yargı yetkisi kalkar mı?
Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama
Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama
Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki
Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki
Yılın son kabinesi toplandı!
Yılın son kabinesi toplandı!
Polis sokakta olan vatandaşa ceza kesti gerçekler ortaya çıkınca EGM özür diledi
Polis sokakta olan vatandaşa ceza kesti gerçekler ortaya çıkınca EGM özür diledi
Erkan Tan canlı yayında tepki gösterdi
Erkan Tan canlı yayında tepki gösterdi
İYİ Parti ve CHP'nin 'Demirtaş' sevgisi
İYİ Parti ve CHP'nin 'Demirtaş' sevgisi
Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gitti
Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gitti
Çığ felaketinde 2 şehit
Çığ felaketinde 2 şehit
PKK'nın sızma girişimleri neden arttı?
PKK'nın sızma girişimleri neden arttı?
20 terörist öldürüldü
20 terörist öldürüldü
20 terörist öldürüldü
20 terörist öldürüldü
Daha Fazla Video Göster