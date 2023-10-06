06 Ekim 2023, Cuma
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Ağrı'da 2 PKK'lı öldürüldü! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da icra edilen 'Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasyonu'nda 2️ bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Diğer yandan İçişleri Bakanlığına yönelik saldırı düzenleyen teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’ın ismi hain teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldı.