16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Afyonkarahisar'da helikopter düştü! İşte kaza anından görüntüler...

Afyonkarahisar'da helikopter düştü! İşte kaza anından görüntüler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 19:36
Güncelleme:16.09.2023 19:37
Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Sağlık ekipler olay yerine sevk edildi.
Kaftancıoğlu’ndan Özel’e mesaj
Kaftancıoğlu’ndan Özel’e mesaj
Afyonkarahisar’da helikopter kazası!
Afyonkarahisar'da helikopter kazası!
Türk askerinden kış temizliği....
Türk askerinden kış temizliği....
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı!
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı!
İzmir’de orman yangını!
İzmir'de orman yangını!
CHP’nin asker ve polisle sorunu ne?
CHP’nin asker ve polisle sorunu ne?
Özel’e protesto: Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu
Özel'e protesto: Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu
AB’nin restinin perde arkası!
AB'nin restinin perde arkası!
CHP İzmir İl Kongresi’nde liste kavgası!
CHP İzmir İl Kongresi'nde liste kavgası!
Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız
Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız
Tarih boyunca İstanbul depremleri!
Tarih boyunca İstanbul depremleri!
CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?
CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?
Daha Fazla Video Göster