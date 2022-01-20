Afrin’de 4 yılda neler değişti? Afrin’de sokaklarda durum nasıl

Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı. Peki terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılışının üzerinden geçen 4 yılda Afrin'de neler değişti? 4 yıl önce neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

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