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Afrin'de 3 yılda neler değişti? Zeytin Dalı Harekatı'nın 3.yılı

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 12:46
Güncelleme:20.01.2021 13:13
Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı. Peki terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılışının üzerinden geçen 3 yılda Afrin'de neler değişti? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri özel haberimizde...

Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı. Peki terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılışının üzerinden geçen 3 yılda Afrin'de neler değişti? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri özel haberimizde...

Türkiye, sınırının yanı başında sahnelenmek istenen senaryoyu bozdu. Terör koridoru planlarını çukurlara gömdü. Küresel güçlerin çıkar savaşına giriştiği Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin jeopolitik denklem içindeki yerini güçlendirdi. Afrin operasyonuyla, okyanus ötesinden gelen ülkelere Türkiye olmadan bölgeye barış ve huzurun gelemeyeceği bir kez daha ispatlanmış oldu.

Zeytin Dalı Harekatının üzerinden 3 yıl geçti. Afrin'i sadece özgürleştirmekle kalmayan Türkiye, kenti kalkındırmak adına da her alanda adımlar attı.

"ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"

A Haber'e konuşan bir vatandaş, "PKK'lılar beni zorla dağa götürdü. Buraları ezansız bıraktılar. Elime silah verip, PKK'ya katılmamı istediler. Kabul etmedim. Kürtçe ezan okuyacaksın dediler. Ben Kürtçe ezan diye bir şey yok. Ezan Arapça okunur dedim. Ama bir yıl sonra çok şükür Türk askeri geldi bizi kurtardı. Camide ibadetimizi rahatlıkla yapıyoruz. Allah Türkiye'den razı olsun." ifadelerini kullandı.

Afrinin kurtuluşunun 3.yılı! Zeytin Dalı Harekatı neden yapıldı? Uzman isim A Haberde anlattı AFRİN'İN KURTULUŞUNUN 3.YILI! ZEYTİN DALI HAREKATI NEDEN YAPILDI? UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatının 3üncü yıl dönümü! MSBden dikkat çeken paylaşım SON DAKİKA: ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN 3'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ! MSB'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
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