20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü! MSB'den dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberine göre , 'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Görüntülerde, Harekatı'nın başlangıcından bugüne 'nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler anlatıldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı.

Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne Türkiye'nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler anlatıldı.

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