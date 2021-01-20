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Afrin'in kurtuluşunun 3.yılı! Zeytin Dalı Harekatı neden yapıldı? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 10:46
Güncelleme:20.01.2021 11:31
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden arındırdı. Harekatın üzerinden 3 yıl geçti. Peki bölgede neler değişti? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'ten aktardı. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret canlı yayında anlattı.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden arındırdı. Harekatın üzerinden 3 yıl geçti. Peki bölgede neler değişti? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'ten aktardı. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret canlı yayında anlattı.

Şöhret, "Ortada bir güvensizlik ortamı vardı ve Türkiye kendi uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak Suriye topraklarına giriş yaptı ve bu operasyonu başlattı." dedi. Şöhret, Türkiye'nin aradan geçen 3 yıl içinde bu bölgede çok fazla yatırım yaptığını ve bölgede barışın sağlanmasında en önemli payın Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

Dünya TSKyı konuştu! | Destansı Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında... DÜNYA TSK'YI KONUŞTU! | DESTANSI ZEYTİN DALI HAREKATI BİR YAŞINDA...
İşte Afrindeki Zeytin Dalı Harekatında son tablo İŞTE AFRİN'DEKİ ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA SON TABLO

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