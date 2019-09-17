Adnan Oktar davası başladı! Mahkeme önünde davul zurna çaldırdı | Video

Adnan Oktar örgütünden iki kızını kurtarmak için Avusturya’dan gelen Elvan Koçak’a destek çıktığı için tutuklandığını ve hakkında davalar açıldığını öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, Adnan Oktar’ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevi’nin önünde davul zurna çaldırıp oynadı. Mahmut Alan, “Beni tutuklattığında 'Boluluyum Bolulu' türküsünü televizyonda çaldırıp, dansöz oynatmıştı. Kendisine buradan el sallıyorum. Adnancığım izle beni” dedi.