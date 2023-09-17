17 Eylül 2023, Pazar
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Adnan Menderes’in son günü... Fotoğrafçısı idam sürecini anlattı
27 Mayıs 1960 darbesinde cuntacılar, ülkenin yönetime el koymakla kalmadı. Milletin iradesiyle iktidara gelen eski Başbakan Adnan Menderes'i idam ederek şehit etti. Bugün 17 Eylül; Menderes'in idam edildiği gün. Menderes idam edilmeden önce son gününe şahit olan biri vardı. O da son fotoğraflarını çeken İstanbul Foto Film Merkezi Görevlisi Astsubay İsmail Şenyüz. A Haber'in ulaştığı Şenyüz, Menderes'in son gününü anlattı.