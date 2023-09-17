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Adnan Menderes’in son günü... Fotoğrafçısı idam sürecini anlattı

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 08:39
27 Mayıs 1960 darbesinde cuntacılar, ülkenin yönetime el koymakla kalmadı. Milletin iradesiyle iktidara gelen eski Başbakan Adnan Menderes'i idam ederek şehit etti. Bugün 17 Eylül; Menderes'in idam edildiği gün. Menderes idam edilmeden önce son gününe şahit olan biri vardı. O da son fotoğraflarını çeken İstanbul Foto Film Merkezi Görevlisi Astsubay İsmail Şenyüz. A Haber'in ulaştığı Şenyüz, Menderes'in son gününü anlattı.
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