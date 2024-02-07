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Adliye saldırısının şifreleri A Haber’de! Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de: Canlı yayın düzenliği yerleştirmişler

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 12:43
Adliyeye yönelik terör saldırısı nasıl önlendi? Terör örgütünü kimler harekete geçirdi? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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