Adıyaman'da öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti. Öğrencilerden Hayrunnisa Bilgiç, “Türk ordusu için birleştik, dualarımız onlarla, onlar için dua ettik. Fetih Suresi'ni okuduk, bütün kalbimizle onlarla beraberiz. Allah onların yardımcısı olsun, onların destekçisiyiz” dedi.