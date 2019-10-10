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10.10.2019
Adıyaman'da öğrencilerden askerler için Fetih Suresi
Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti. Öğrencilerden Hayrunnisa Bilgiç, “Türk ordusu için birleştik, dualarımız onlarla, onlar için dua ettik. Fetih Suresi'ni okuduk, bütün kalbimizle onlarla beraberiz. Allah onların yardımcısı olsun, onların destekçisiyiz” dedi.
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