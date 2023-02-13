13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adıyaman'da artçı deprem... Adıyaman sokaklarında yürek burkan manzara! İşte son durum

Adıyaman'da artçı deprem... Adıyaman sokaklarında yürek burkan manzara! İşte son durum

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2023 08:40
Asrın felaketinin 8. gününde 10 ildeki 308 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Adıyaman sokaklarındaki son durumu A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu aktardı. Yayına girmeden önce bir artçı depreme yakalandığını belirtti. Enkazın üzerindeki çocuk bisikleti ise yürekleri parçaladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yürek burkan manzara
Yürek burkan manzara
Aydın Apartmanı’nda zamanla yarış
Aydın Apartmanı’nda zamanla yarış
Çadır kentlerde yaşam
Çadır kentlerde yaşam
170. saatin mucizesi: Sibel Kaya!
170. saatin mucizesi: Sibel Kaya!
166 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
166 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Canları pahasına hasta çocukları kurtardılar
Canları pahasına hasta çocukları kurtardılar
3 çocuğu vefat eden anne sağ çıkarıldı
3 çocuğu vefat eden anne sağ çıkarıldı
Ali Babacan’ın korumaları depremzedeyi tekmeledi
Ali Babacan'ın korumaları depremzedeyi tekmeledi
TSK’dan Hatay adımı
TSK'dan Hatay adımı
Alkışlar Şeyma hemşireye!
Alkışlar Şeyma hemşireye!
Umutlar tükenmiyor: 162’nci saatte dört mucize
Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı
Daha Fazla Video Göster