Adıyaman'da artçı deprem... Adıyaman sokaklarında yürek burkan manzara! İşte son durum

Asrın felaketinin 8. gününde 10 ildeki 308 enkazda arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Adıyaman sokaklarındaki son durumu A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu aktardı. Yayına girmeden önce bir artçı depreme yakalandığını belirtti. Enkazın üzerindeki çocuk bisikleti ise yürekleri parçaladı.

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