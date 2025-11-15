15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek

Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 11:21
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Deprem sonrası devam eden konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman’da 15 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenle 350 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak. Adıyaman İndere ve Örenli bölgesinde yapılan deprem konutlarıyla binlerce aile yeni yuvasına kavuşuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek
İBB iddianamesi: 185 milyon ton kaçak hafriyat
İBB iddianamesi: 185 milyon ton kaçak hafriyat
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları herkese açıldı
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları herkese açıldı
Başkan Erdoğan’dan 350 bininci konut paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan 350 bininci konut paylaşımı!
350 bininci konut teslim edilecek
350 bininci konut teslim edilecek
Gazze’de kış yaklaşıyor, acı derinleşiyor!
Gazze'de kış yaklaşıyor, acı derinleşiyor!
Hırvatistan’da uçak düştü: 1 şehit!
Hırvatistan'da uçak düştü: 1 şehit!
20 vatan evladına son veda
20 vatan evladına son veda
Kıbrıs’ta sinsi plan! A Haber’de dikkat çeken analiz
Kıbrıs'ta sinsi plan! A Haber'de dikkat çeken analiz
ABD-Venezuela geriliminde yeni perde!
ABD-Venezuela geriliminde yeni perde!
Güney Mızrağı ile Venezuela’ya hava-kara-deniz ablukası mı?
Güney Mızrağı ile Venezuela’ya hava-kara-deniz ablukası mı?
Saldırı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya mı düzenlendi?
Saldırı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya mı düzenlendi?
Daha Fazla Video Göster