13 Şubat 2023, Pazartesi
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Adıyaman'da 166'ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder isimli vatandaş, saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı.