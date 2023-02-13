13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adıyaman'da 166'ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da 166'ncı saatin mucizesi: 60 yaşındaki Erengül Önder enkazdan sağ çıkarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2023 03:50
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder isimli vatandaş, saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı.
166 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
166 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Canları pahasına hasta çocukları kurtardılar
Canları pahasına hasta çocukları kurtardılar
3 çocuğu vefat eden anne sağ çıkarıldı
3 çocuğu vefat eden anne sağ çıkarıldı
Ali Babacan’ın korumaları depremzedeyi tekmeledi
Ali Babacan'ın korumaları depremzedeyi tekmeledi
TSK’dan Hatay adımı
TSK'dan Hatay adımı
Alkışlar Şeyma hemşireye!
Alkışlar Şeyma hemşireye!
Umutlar tükenmiyor: 162’nci saatte dört mucize
Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde hava durumu
“Bana damacana su ve dondurma...
“Bana damacana su ve dondurma..."
’’200 bin kişi bölgeden tahliye edildi’’
''200 bin kişi bölgeden tahliye edildi''
Artçı paniği: “Kaç kaç kaç…”
Artçı paniği: “Kaç kaç kaç…”
Daha Fazla Video Göster