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Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

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Giriş: 21.01.2022 00:25
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir eczacıya ait olduğunu öne sürdüğü sözleri aktardı. Antidepresan satışlarında patlama yaşandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, sağlık sistemini de hedef aldı. işte o eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanlayarak CHP'nin oyununu deşifre etti. İşte detaylar...
Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı
Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
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