21 Ocak 2022, Cuma
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Adını verdiği eczacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir eczacıya ait olduğunu öne sürdüğü sözleri aktardı. Antidepresan satışlarında patlama yaşandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, sağlık sistemini de hedef aldı. işte o eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanlayarak CHP'nin oyununu deşifre etti. İşte detaylar...