Adım adım Rusya-Ukrayna savaşına mı? ABD'den "savaş başlıyor" açıklaması

Rusya-Ukrayna sınırında gerilim her geçen an tırmanıyor. Bölgeden zaman zaman çatışma sesleri yükseliyor. Rusya tarafı işgal olmadığını savaş istemediklerini açıklamasına rağmen ABD Başkanı Biden, “Ruslar Ukrayna'ya saldıracak, hedefleri Kiev. Putin işgal kararı aldı. Rus askerleri saldırı pozisyonunda” ifadelerini kullandı. Peki Ruslar Ukrayna’ya saldıracak mı? İşgal ne zaman başlayacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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