Adı postmodern darbe, tarih 28 Şubat 1997! 28 Şubat lekesi 26 yaşında

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının üzerinden 26 yıl geçti. Peki 28 Şubat’ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank payetlerinin altında ezildi? Milli irade nasıl yok sayıldı? Post modern darbe adı altında gerçekleşen zulmün baş aktörleri kimlerdi? O acı günlerde neler yaşandı? İşte tüm detaylar…

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