04 Şubat 2023, Cumartesi
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Adaylık kavgalarında 'pankart' operasyonu! 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' kampanyası yayıldı! CHP'den İYİ Parti'ye suçlama
İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan adaylık kavgalarında yeni bir kriz patlak verdi. Kendisini veto eden Meral Akşener'i hiçe sayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne adaylığını ilan eden bir pankart astırdı. Pankartın önüne giden birkaç CHP seçmeni, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler ile CHP liderinin adaylığına karşı çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, protestolar üzerinden seçmenleri ve İYİ Parti'yi üstü kapalı olarak tehdit edince, tepkilerin şiddeti arttı. Canlı yayında kar haberi sunan muhabirin mikrofonunu kapan bir genç ile Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salonda bağıran başka seçmenin videosu sosyal medyada gündem oldu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimler, kendilerini tehdit eden Killik üzerinden partiye sert tepki gösterdi.