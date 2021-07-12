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Adana'da Türk bayrağına alçak saldırı! Gizlice yaklaşıp çöpe attı

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Giriş: 12.07.2021 23:56
Güncelleme:13.07.2021 00:06
Adana'da Türk bayrağına alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Bir kadın, av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını indirerek çöp kovasına attı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk bayrağına saldıran şahıs gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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