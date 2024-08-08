Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı işçileri çıkarıp yeğenlerini aldı

Seçim öncesi "işten çıkarmama ve eş-dost-akraba atamalarına" karşı olduklarını ifade eden CHP'li Belediyeler, sözlerini bir bir yutmaya devam ediyor. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, üç yeğenini belediyede işe aldı..

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