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Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı işçileri çıkarıp yeğenlerini aldı

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı işçileri çıkarıp yeğenlerini aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 09:04
Seçim öncesi "işten çıkarmama ve eş-dost-akraba atamalarına" karşı olduklarını ifade eden CHP'li Belediyeler, sözlerini bir bir yutmaya devam ediyor. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, üç yeğenini belediyede işe aldı..
CHPli belediyede akraba saltanatı! Yeğenlerine koltuk verdi CHP'Lİ BELEDİYEDE AKRABA SALTANATI! YEĞENLERİNE KOLTUK VERDİ

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